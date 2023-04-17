İhlas Haber Ajansı

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Solunum cihazının tüpü patladı, korku dolu anlar yaşattı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir evde meydana gelen patlama korku dolu anlar yaşattı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde meydana gelen patlama korku dolu anlar yaşattı.


Olay, Akşemsettin Mahallesi Ömer Nazmi Caddesi üzerinde bulunan Buğlem apartmanının zemin katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Koah hastası olduğu öğrenilen Ayşe K.'nin kullandığı solunum cihazının tüpü patladı. Patlama sonucu evin bir duvarı parçalanıp yıkıldı, camları kırıldı. Çevrede bulunan bazı evlerin camları da zarar gördü. Patlama sesi nedeniyle bölgede kısa süreli panik yaşanırken, olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.


O sırada banyoda bulunan Ayşe K., yaşanan olayı yaralanmadan atlattı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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