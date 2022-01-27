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Sömestre 'Kral Şakir'le 'merhaba' dediler

Türkiye’nin en çok sevilen ve izlenen çizgi dizisi olan ’Kral Şakir’, Mersin’de çocukların yoğun ilgisini gördü.

Türkiye'nin en çok sevilen ve izlenen çizgi dizisi olan 'Kral Şakir', Mersin'de çocukların yoğun ilgisini gördü.


Palm City Alışveriş Merkezi'nde animasyon alanında düzenlenen etkinlikte çocuklar oldukça eğlenceli anlar yaşadı. Pandemi önlemlerinin üst düzeyde alındığı alana aileleriyle birlikte gelen çocuklar, 'Kral Şakir ve Necati'nin gösterilerini hayranlıkla izledi. 'Kral Şakir ve Fil Necati', sahne gösterisinin yanı sıra interaktif yarışmaları, dansları ve hatıra fotoğrafı çekimi gibi aktivitelerle çocuklar ile ailelerine 2 gün boyunca keyifli anlar yaşattı.

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