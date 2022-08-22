Sorgun Barajında çalışmalar devam ediyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, Sorgun Barajında çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Mersin Sorgun Barajının temelden yüksekliği 109 metre olup 53 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahiptir" dedi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıldığı bildirildi.

Bu çerçevede, Mersin ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığı kaydedildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, Sorgun Barajında çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Mersin Sorgun Barajının temelden yüksekliği 109 metre olup 53 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahiptir” ifadelerini kullandı. Devam eden inşa çalışmalarının ayrıntılarına da değinen Akca, “Gövde üstü parapet betonu ve gövde geçirimsizlik imalatları devam etmektedir. Köprünün fore kazık çalışmaları ise tamamlanmıştır” diye konuştu.

Projenin ekonomik faydasına da değinen Akca, “Sorgun Barajının tamamlanması ile 9 köy ve 2 beldeyi kapsayan 60 bin dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak, ayrıca kurulacak enerji santrali ile yıllık yaklaşık 38 milyon kilovat saat enerji üretimi sağlanacaktır” dedi.