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Sorgun yaylasının bozulan yolları onarılıyor

MERSİN (İHA) – Mersin’in Erdemli Belediyesi, Sorgun yaylasında kış aylarında meydana gelen aşırı yağış, heyelan, hortum gibi afetler nedeniyle bozulan yollarda düzenleme ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor.

MERSİN (İHA) – Mersin'in Erdemli Belediyesi, Sorgun yaylasında kış aylarında meydana gelen aşırı yağış, heyelan, hortum gibi afetler nedeniyle bozulan yollarda düzenleme ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor.


Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kış mevsiminde ilçede yaşanan hortum, heyelan gibi afetler sonucu kapanan ve bozulan yollarda bakım, onarım ve düzenleme çalışmaları yapılıyor. İlçenin dört bir tarafında hizmet vermeye devam eden ekipler, oluşturulan plan çerçevesinde her mahallede vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak adına çalışıyor. Bu kapsamda, Sorgun Mahallesinde de kış mevsiminde zarar gören yollar onarılıyor.


Yapım çalışmaları süren yolda faaliyetleri yerinde izleyen Sorgun Mahallesi Muhtarı Mehmet Gür, talepleri doğrultusunda bozulan yolda çalışma başlatan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'ya teşekkür etti.


Başkan Tollu, çalışmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede, ilçede pandemi dönemi de dahil olmak üzere vatandaşların mağdur olmaması adına sağlık koşullarına uygun çalışma yürüttüklerini belirterek, gerçekleştirilen bu çalışmaların hummalı bir şekilde devam edeceğini vurguladı. Sorgun Mahallesinde gerçekleştirilen düzenleme çalışmalarının ilçenin birçok noktasında eş zamanlı olarak sürdüğünü ifade eden Tollu, kamu kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak kaliteli hizmet üretmek için çalıştıklarını belirtti.

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