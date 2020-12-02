Sosyal mesafeli araç muayenesi

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyyar araç muayene istasyonu, ilçe jandarma trafik timleri koordinesiyle traktörlerin muayene işlemlerini sosyal mesafeli yapıyor.

Mersin'de şehir merkezine girmesi karayolları kanununda belirlenen şekilde kısıtlı olan traktör, römork gibi taşıtların muayeneleri pilot bölge olarak belirlenen köy merkezlerinde yapılmaya başlandı.

Mersin'den gelen seyyar araç muayene istasyonu ile Tarsus İlçe Jandarma Trafik Timleri koordinesiyle bölgede bulunan traktörlerin muayene işlemleri sürerken, Jandarma Trafik ekipleri, korona virüs nedeniyle önlem alıp sosyal mesafenin korunması ve maske takılması konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Günlük 150 traktörün muayenesinin yapılması planlanan pilot bölgede jandarma trafik ekipleri de çalışmalarına devam ediyor.