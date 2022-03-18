Sosyal Uyum Merkezi, sosyal uyumu güçlendirmeye devam ediyor

Bu çerçevede, göçmen ve ev sahibi topluluktan katılımcılar, Mersin Arkeoloji Müzesini gezdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, göçmen ve ev sahibi topluluğu bir araya getiren birçok uyum faaliyeti gerçekleştirilen Sosyal Uyum Merkezinde, bu kez de göçmen topluluğa içinde bulundukları toplumu tanıtıp, adaptasyon süreçlerine katkı sağlanması amaçlandı. Birlikte Arkeoloji Müzesini gezen ve birbirini hiç tanımayan insanlar arasında bir köprü kurularak, kaynaşmaları ve paylaşımda bulunmaları sağlandı.

“Amaç kaynaşmayı sağlamak”

Sosyal Uyum Merkezinde sosyolog olarak görev yapan Nazire Büyükgürses, “Burada geçmişe güzel bir yolculuk yaptık. Merkezimizde, kapasite geliştirme eğitimlerimiz, sinema, tiyatro etkinliklerimiz, sanat atölyelerimiz gibi etkinliklerimize çok önem veriyoruz, çünkü göçmenlerle birlikte ev sahibi topluluğun birbirini anlamasını çok önemsiyoruz. Kaynaşmayı ve göçmenlerin içinde bulundukları toplumu iyi anlamalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Adaptasyon sürecini hızlandırmayı, ev sahibi toplulukla aralarında bir köprü kurmayı ve birbirlerini anlamalarını sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

Katılımcıların geziden keyif aldığını ve bir daha ne zaman geleceklerini konuştuklarını anlatan Büyükgürses, “Ev sahibi toplulukla göçmenler arasında bir kaynaşma ve paylaşım da oldu. Normalde hiçbir etkileşim içerisinde olmayan kişilerin birbirlerini bu şekilde anlamalarını da sağlamış olduk” diye konuştu.

Büyükgürses, yakın zamanda da çocuklar için tiyatro ve sinema etkinliği düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

“Sosyal Uyum Merkezi bu 2 toplum için bir köprü olacak”

Büyükşehir Belediyesinde sosyolog ve tercüman olarak görev yapan Ghaid Nassif de “Özellikle Sosyal Uyum Merkezi için çok önemli bir etkinlik. Sosyal Uyum Merkezinin zaten amaçlarından biri, gelen toplum ve kabul eden toplum arasındaki uyumu sağlamak. Bu yüzden bugün geleceği tanımak için aslında geçmişe biraz gitmemiz gerekebilir. Bu yüzden burada olmamız çok önemli. Gelecek süreç için özellikle uyum konusunda büyük bir katkısı olacağını düşünüyorum” dedi.

Katılımcıların geziden mutlu ayrıldıklarını da vurgulayan Nassif, “Birlikte olmalarının yavaş yavaş aralarındaki duvarları yıkacağını düşünüyorum. Sosyal Uyum Merkezi bir köprü olacak bu 2 toplum için. Kaynaşma konusunda büyük bir katkısının olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Göçmen arkadaşlarımızla kaynaştık”

Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezinde üniversiteye hazırlanan Yaren İlhan ise Uyum Merkezinin düzenlediği etkinliğin önemli olduğunu vurgulayarak, “Mersin'in tarihini öğrenmiş olduk. Göçmen arkadaşlarımızla kaynaşmış olduk. Katkı sağladık birbirimize. Bence faydalı bir etkinlik oldu, çünkü bilmediğimiz şeyler ortaya çıktı ve onlar da bence hayatlarına katkı sağlayacak şeylerle karşılaştılar” dedi.