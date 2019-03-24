Soydan'dan işten çıkarma iddialarına yanıt

Cumhur İttifakı MHP Mezitli Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, göreve gelmesi halinde bazı belediye çalışanlarının işten çıkarılacağına yönelik kara propagandaların bilinçli olarak ortaya atıldığını belirterek, "Alın teri döken işçiyi işinden etmek bize yakışmaz. Kimseyi işten çıkarmayacağız. Seçimi kaybedeceklerini anlayanlar yalan söyleyerek Mezitli'ye ihanet etmeye devam ediyor” dedi.

Seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Soydan, hakkındaki iddialara yanıt verdi. Kara propaganda yapıldığını kaydeden Soydan, “Göreve gelmem durumunda işçi çıkaracağım iddia ediliyor. Emek verip, alın teri döken herkes belediyemizde işinin başında olacak. Çalışan bir kişiyi dahi işten çıkarmayacağım. Seçim günü yaklaşıp zaman daraldıkça bu tarz söylemleri panikle arttırıyorlar. Herkesin içi rahat olsun. Bu bir seçim vaadi değil, Serdar Soydan sözüdür” ifadelerini kullandı.

"Adam kayırmaya son vereceğiz"

Kendi dönemlerinde Mezitli Belediyesi'nde liyakatin ön planda olacağını vurgulayan Soydan, "Biz sözümüzü yemeyiz. Çok açık ve net söylüyorum. Alın teri döküp, rızkını kazanan belediyenin her bir çalışanı işine devam edecek. Adam kayırma artık son bulacak. Bir kenti yönetecekseniz, herkesi kucaklamalı, nefret dilinden, ırkçı söylemlerden uzak durmalısınız. İnsanları korkutarak hiçbir yere varılamayacağını 31 Mart gecesi göreceksiniz. Bizim dilimiz sevgi dilidir. Kavgayla, provokasyonla, kaosla işimiz olmaz. Korku dağları sardıkça, Mezitli'deki hemşerilerimin rüzgarını arkamıza aldıkça hırçınlaşan bir grup görüyorum. Hepsi adına çok üzülüyorum. Oysa medeni bir şekilde mücadele ederlerse onlar da benim gibi gülümseyerek yoluna devam edebilir” diye konuştu.

"Projeleri yok, iftiraları çok"

Yapılan bu provokatif söylemlerin öncelikle Mezitli'ye ardından da şahsına dair büyük bir haksızlık olduğunu dile getiren Soydan, şöyle devam etti; "Mezitli'nin 21. yüzyıla yakışır bir kent olması için elini taşın altına koymayanlar, bugün dedikodu yoluyla iftira atmaya devam ediyor. Oysa yalan ve iftira ile siyaset yapılmayacağını bunca yıldır öğrenmiş olmaları gerekiyor. Bizlere çamur atmaya kalkanlar, vatandaşa hizmet etmek, proje üretmek için emek harcasınlar. Biz çıktığımız bu demokrasi yolunda alnımızın akıyla seçim yarışını bitireceğiz. Gittiğimiz her yerde de Mezitli'ye neler katacağımızı anlatmayı sürdüreceğiz. Millet kararını 31 Mart'ta verecek. Biz karanlıkta değiliz. İnsanların gözlerindeki, yüreklerindeki ışıkla aydınlanıyoruz. Bizim tertemiz bir sayfamız var. Vatandaşımız taktir ederse Mezitli'yi ilmek ilmek işleyip hak ettiği yere kavuşturmak için söz verdik. Sözümüzden de dönmeyeceğimizi herkes bilir. Bazılarının anlatacak projeleri yok ama atacakları iftira çok."