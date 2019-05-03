Soyguncu polise 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

Mersin'de soygun için girdiği kuyumcuda direnen iş yeri sahibi ile çalışanını öldürdükten sonra çaldığı altınlarla birlikte yakalanan trafik polisi, yargılandığı davanın ilk celsesinde 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Merkez Akdeniz ilçesi Hastane Caddesi üzerinde 26 Şubat tarihinde meydana gelen olayla ilgili davanın ilk duruşması Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya olayda hayatını kaybeden Üçel Kuyumculuk çalışanı Yasin Tazegül'ün eşi Esin Tazegül, avukatları ile öldürülen iş yeri sahibi Mustafa Serpin'in yakınları ile sanığın avukatları katıldı.

Sanık polis memuru Vedat Çöl, güvenlik nedeniyle duruşmaya getirilmeyerek tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBIS) ile katıldı.

Çöl, SEGBIS sistemi ile yaptığı savunmasında, suçu işlediğini itiraf etti. Girdiği borç batağından bir türlü kurtulamadığını söyleyen Çöl, olay tarihinde çok borcu olduğunu, bu nedenle psikolojisinin iyi olmadığını öne sürdü.

Amacının öldürmek olmadığını kaydeden Çöl, "Altınları aldıktan sonra satıp borçlarımı ödemek için böyle bir olayı gerçekleştirdim. Daha önce bu kuyumcuya hiç gidip gelmedim. Bir plan da yapmış değilim. Görev sırasında bir anda karar verip eve gittim. Üzerimi değiştirip, kuyumcuya gittim. Diyarbakır'da uzman çavuş olarak çalıştığım sırada aldığım kar maskesi ve eldivenleri giydim. Kuyumcuya geldiğimde altınları istedim, vermedi. Önce ona sıktım, daha sonra da arkadan ses üzerine gelerek kapıyı dışarıdan kapatan iş yeri sahibine sıktım" dedi.

Çöl, kaçarken peşimden insanların geleceğini düşünerek altınları bir evin bahçesine sakladığını da belirterek, "Sonra evime gittim, bir süre evde dinlendikten sonra yeniden resmi kıyafetimi giyip, altınları sakladığım yerden aldım. Bir gün sonra bir kısmını satıp borçlarımı ödedim, diğerleri de evde bulundu. Çok pişmanım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Vedat Çöl'ü iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve yağma suçundan da 12 yıl 6 ay ağır hapis cezasına mahkum etti.

Olayın geçmişi

26 Şubat akşamı, merkez Akdeniz ilçesi Hastane Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Üçel Kuyumculuk adlı iş yerine giden maskeli ve silahlı bir kişi, kuyumcu dükkanı çalışanı Yasin Tazegül ile sahibi Mustafa Serpin'i tabanca ile vurarak öldürmüş, ardından bir miktar altın alarak kaçmıştı. Zanlı, olaydan 2 gün sonra düzenlenen operasyonla evinde yakalanırken, şüphelinin trafik polisi olduğu ortaya çıkmıştı.