Stajını tamamlayan avukatlar cüppe giydi

Mersin'de stajını başarıyla tamamlayarak ruhsat almaya hak kazanan 9 avukat, yemin edip cübbe giyerek avukatlık ruhsatnamesini Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'dan aldı.

Mersin Barosu Konferans Salonundaki törende konuşan Yeşilboğaz, genç meslektaşlarının kendilerine güç vereceğini söyledi. Mesleklerini icra ederken daima bağımsız ve tarafsız olunması gerektiği tavsiyesinde bulunan Yeşilboğaz, "Avukatlık mesleği, halkın adalete kavuşması adına büyük öneme sahiptir. Avukatlık mesleği demek, adalet ve demokrasi mücadelesi demektir. Etkin ve bağımsız savunmanın olmadığı bir yerde, adaleti bir yaşamdan söz etmek mümkün değildir. Hukuk devletinde hiç kimsenin hukuk kurallarını askıya alıp, dilediğine uygulama, dilediğine uygulamama yetkisi yoktur. Bizler cübbelerimizi sırtımızda onurla ve hiç kimsenin önünde iliklemeden taşıyoruz. Meslektaşlarımız nasıl bir baroda meslek hayatlarını sürdürebileceklerinin farkındalar. Mersin Barosu'nun öncü, demokratik yönünü, adaleti ve hukuku benimsemiş olmaları mutluluk verici. Meslektaşlarıma hukuka uygun, adil bir yaşam diliyorum” dedi.