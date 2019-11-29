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Stajyer avukatlar cübbe giydi

Mersin Barosunda stajını tamamlayan 8 stajyer avukat, yemin edip cübbe giyerek, avukatlık mesleğine ilk adımı attı.


Mersin Barosu Konferans Salonunda düzenlenen yemin töreninde, Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, stajyer avukatların ruhsat heyecanına ortak oldu. Törene, avukatlar ve aileleri de katıldı.


Törende bir konuşma yapan Baro Başkanı Yeşilboğaz, Türkiye'deki hukuk sisteminin, özellikle de savunma mesleğinin gelişme sürecinin parlak olmadığını belirterek, “Kesintiye uğrayan demokrasi, en çok yargıya ve savunmaya zarar vermiştir. Ama bu süreç ilelebet böyle gitmeyecek. Genç meslektaşlarımızla daha da güçlendiğimizi hissediyoruz. Hukukun üstünlüğünü bu ülkede hakim kılmak, herkes için eşit, demokratik, adil bir ülkede yaşamak hukukçular sayesinde olacaktır. Genç meslektaşlarımızın, karanlık günlerin ışığı olmasını temenni ediyorum. Kendilerine meslek hayatlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.


Daha sonra kürsüye çıkıp yemin eden stajyer avukatlara cübbelerini Yeşilboğaz ve yanlarında staj yaptıkları avukatlar giydirdi. Avukatlık mesleğine resmi olarak ilk adımı atan stajyer avukatlara ruhsatnamelerini Yeşilboğaz verdi.

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