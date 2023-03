Su alarm veriyor: "Önlem alınmazsa su yetmeyebilir"

Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Mersin'de de kurak havalardan dolayı su sıkıntısı yaşanıyor. Kentin su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Berdan Barajı'nda su seviyesi yüzde 15'lere kadar düşerken, yetkililer su kullanımı konusunda vatandaşları uyarıyor. ÇMO Mersin Şube Başkan Sinan Can, Mersin'de ciddi bir kuraklık yaşandığının altını çizerek, "Bunun için acil önlemler almalıyız. Bu almadığımız zaman bu su miktarının Mersin'e yetemeyeceği günlerle de karşı karşıya kalabiliriz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yılın ilk kuraklık haritasını yayınladı. Son yılların en kurak kışını yaşayan iller harita üzerinden paylaşıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre; Türkiye'de son 22 yılın en kurak Ocak ayı yaşandı. Yağışlar normaline göre yüzde 52, geçen yıl Ocak ayı yağışlarına göre ise yüzde 62 azalma gösterdi. Mersin de bu haritada olağanüstü kuraklık riski taşıyan iller arasında yerini aldı. Kentin su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Berdan Barajı'nda su seviyesi yüzde 15'lere kadar düşerken, yetkililer su kullanımı konusunda vatandaşları uyarıyor.

"Son 22 yılın en kurak Ocak ayını yaşadık"

Yaşanan kuraklıkla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Mersin Şubesi Başkanı Sinan Can, Türkiye'de son dönemde doğal afetlerin ne kadar tehlikeli durumda olduğunun görüldüğünü söyledi. Depremlerin de bir doğal afet olduğunu belirten Can, "Her an da karşımıza çıkabilir. Tabii deprem süreci yaşanırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'nin kuraklık haritasını yayınladı. İlgili raporlara baktığımız zaman Türkiye'nin Ocak ayındaki yağış miktarları 2022 yılında 87,3 milimetre iken, 2023 yılında ise bu rakamın 33,2 milimetre olduğunu görüyoruz. Bu da bir önceki yılın Ocak ayına göre yağışlarda yüzde 62 oranında bir azalma olduğunu karşımıza çıkarmaktadır. Türkiye genelinde son 22 yılın en kurak Ocak ayını yaşamış bulunmaktayız" diye konuştu.

"Doğu Akdeniz'de yağışlarda yüzde 80'in üzerinde azalma olduğunu görüyoruz"

Doğu Akdeniz'de ise bir önceki yılın Ocak ayına göre yağışlarda yüzde 80'in üzerinde azalma olduğunu vurgulayan Can, "2023 yılında Türkiye'de ortalama 7,3 gün yağışlı gün olarak kayıtlara geçti. Bu da 22 yılın en kurak ayı olarak karşımıza çıkmaktadır. Mersin'de 3, 6 ve 9 aylık haritalar yayınlandı. 3 aylık değerlendirme raporuna baktığımız zaman Mersin'in şiddetli kurak ve bazı bölümlerinin de çok şiddetli kurak bölge olduğunu görüyoruz. 6 aylık değerlendirmeye baktığımızda ise 3 aylık değerlendirmeden daha ciddi tehlike uyandırmakta. Birçok bölgemiz çok şiddetli kuraklık bölgesinde olduğumuzu görüyoruz. Mersin'de 2022 yılında 60 günün altında yağış yağdığını görüyoruz. Bu çok kritik veridir. Yılın tamamında yağış alması gereken kentimizde, 60 günün altında bir yağış olduğunu görmekteyiz. Yağış miktarları aslında kuraklığın bir göstergesidir. Yağış miktarına göre barajlarımız dolar, havzalarımızdaki ve yer altı sularındaki su miktarları artar" ifadelerini kullandı.

"Berdan Barajı'nda doluluk yüzde 15-16 civarında"

Berdan Barajı'nın Mersin'in hem içme hem de tarımsal sulamada kullandığı bir baraj olduğunu belirten Can, "Şu an baktığımız zaman barajın yüzde 15-16 civarında doluluk oranına sahip olduğunu görüyoruz. Pamukluk Barajı'mız yeni inşa edildi, su almaya çalışıyor. O barajımızda da bugün yüzde 34,2 oranında doluluk oranı olduğunu görüyoruz. Tabii Berdan Barajı'nın su seviyesi kritik seviyeye ulaşmasından dolayı şu anda artık tarımsal sulamaya verilmiyor. Bizim artık tarımsal sulamada tasarruflu sistemlere geçmemiz gerekiyor. Pamukluk Barajı'nın da bir an önce isale hatlarının yapılarak kentin su ihtiyacını karşılamalıdır. Buradan şunu alıyoruz, hem yağış miktarlarına baktığımız zaman hem de barajlardaki doluluk oranı Mersin'de ciddi anlamda bir kuraklık dönemi yaşandığı karşımıza çıkıyor. Bunun için acil önlemler almalıyız. Sadece Mersin değil, tüm dünyanın önlem alması gerekir. Özellikle evlerimizde de kişisel önlemler almak zorundayız. Bunu almadığımız zaman bu su miktarının Mersin'e yetemeyeceği günlerle de karşı karşıya kalabiliriz" şeklinde konuştu.