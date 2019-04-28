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Su borusuna düşen yavru köpeği belediye ekipleri kurtardı

Mersin’in Tarsus ilçesinde su gideri borusuna düşüp, sıkışan yavru köpeğin imdadına Tarsus Belediyesi ile itfaiye yetişti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde su gideri borusuna düşüp, sıkışan yavru köpeğin imdadına Tarsus Belediyesi ile itfaiye yetişti. Anne köpeğin yavrusunu bekleyişi çevredekileri duygulandırırken, ekiplerin uzun uğraşları sonucu yavru köpek, sıkıştığı yerden kurtarıldı.


Tarsus Devlet Hastanesi bahçesinde su gideri borusunun başında bir köpeğin sürekli havladığını gören vatandaşlar, borunun yanına geldiklerinde içinde yavru bir köpeğin olduğunu fark edip, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ile Tarsus Belediyesi yetkilileri, 3 metre derine inen yavru köpek için seferber oldu. Anne köpek çaresiz gözlerle yavrusunun kurtarılmasını izlerken, ekiplerin uzun uğraşlar sonucu talihsiz hayvan sıkıştığı yerden kurtarıldı.


Yavru köpek, yapılan sağlık kontrolünün ardından annesinin yanına bırakıldı.


Öte yandan, yavru köpeğin, annesinden süt emmeye başlaması çevredeki vatandaşları duygulandırdı.

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