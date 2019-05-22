Su borusuna sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde atık su borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin uzun ve titiz uğraşı sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak, tedavi için veterinere götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesi'nde bir binanın atık su borusuna sıkışan yavru kedinin sesini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı ile bölgeye giden ekipler, önce kedinin sıkıştığı boruyu duvarın altından çıkardı, ardından hayvanı kurtarmak için çalışma başlattı. Plastik boruyu uzun ve titiz uğraşlar sonucu kediye zarar vermeden kesen itfaiye ekipleri, yavruyu sıkıştığı yerden kurtararak tedavisi için veteriner hekime teslim etti.