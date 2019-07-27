Su borusundaki arıza ekiplerin müdahalesi ile onarıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, MESKİ ekipleri, Tarsus ilçesinin Bağlarbaşı mevkiinde 25 Temmuz'da gerçekleşen arızaya anında müdahale etti. Berdan Barajından Mersin'i besleyen bin 200'lük CTP ana boru hattında meydana gelen arıza, ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucu onarıldı.

Yapılan müdahale sonucu, arızanın su kesintisi olmadan giderilmesiyle vatandaşların mağduriyetinin önüne geçildi.