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Su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde 5 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde 5 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Çamlıyayla ilçesinde 'Karakız' adlı ineğinin su kuyusuna düştüğünü gören sahibi, itfaiyeden yardım istedi.


Temel Kurnaz adlı vatandaşın talebi üzerine bölgeye giden Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu düştüğü 5 metrelik su kuyusunda mahsur kalan ineği kurtararak sahibine teslim etti.

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