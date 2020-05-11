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Sulama havuzuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Mersin’in Bozyazı ilçesinde dengesini kaybedip sulama havuzuna düştüğü iddia edilen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde dengesini kaybedip sulama havuzuna düştüğü iddia edilen yaşlı adam hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Kömürler Mahallesi Ağlıca Sokakta dün meydana geldi. Sabah evden tarlaya gidiyorum diye çıkan Abdil Aksangar'dan (60) uzun süre haber alamayan eşi Havva Aksangar, durumu yakınlarına bildirdi. Bunun üzerine yakınları ve mahalle sakinleri Abdil Aksangar'ı aramaya başladı. Aramalar sonucunda Aksangar'a ait ceket sulama havuzunun kenarında bulunurken, durum jandarmaya bildirildi. Sulama havuzu ekipler tarafından boşaltılırken, Aksangar'ın cansız bedeni havuzun dibinde bulundu. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri Aksangar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aksangar'ın yüzünü yıkamak istediği sırada dengesini kaybedip havuza düştüğü iddia edildi.


Savcının incelemesinin ardından Aksangar, otopsisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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