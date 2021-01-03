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Sulama kanalına düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Mersin’in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


İlçeye bağlı Özlüce Mahallesi yakınlarından geçen ve zemini otlarla kaplı olan sulama kanalının içerisine bilinmeyen bir nedenle köpek düştü. Çamura saplanan köpeği akşam saatlerinde fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye arama kurtarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Tarsus Grup Amirliği Yenice birimi ekipleri, köpeği kanal içerisinden çıkardı. Vücudunda sıyrıklar oluşan köpek, Tarsus Belediyesi Köpek Barınağı ekiplerine teslim edildi.

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