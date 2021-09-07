İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sulama kanalına düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Akşemsettin Mahallesi Ömer Nazmi Caddesi üzerinde DSİ sulama kanalında elini yüzünü yıkamak isteyen Yusuf Akbulut (81), dengesini kaybedip suya düştü. Çevredeki vatandaşlar yaşlı adamın suya düştüğünü görünce suya atladılar. Bilinci kapalı olarak sudan çıkarılan Akbulut, 112 ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam kurtarılamadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.