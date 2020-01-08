Sulama vanası çalan 3 kişi tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bağ ve bahçelerden 20 sulama vanasını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus ilçesinde son 2 hafta içerisinde meydana gelen bağ ve bahçeden suluma vanası hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 3 şüpheliyi tespit eden ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, çaldıkları 20 sulama vanası da ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.