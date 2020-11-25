İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sunta yüklü tır devrildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada sunta yüklü tır devrildi, sürücüsü yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada sunta yüklü tır devrildi, sürücüsü yaralandı.


Alınan bilgiye göre, İsmail Köroğlu idaresindeki sunta yüklü ağır tonajlı 01 EJ 463 plakalı tır TAG Otoyolu Doğu gişeleri çıkışında direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Diğer sürücüler tarafından çağrılan 112 ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü İsmail Köroğlu, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Başka kazaya sebebiyet vermemek için trafik ekipleri yolda önlem alırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.