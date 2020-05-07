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Süper Ay Mersin'de görüntülendi

Mersin’in Erdemli ilçesinde yağışlı havanın ardından gökyüzündeki bulutların bugün dağılmasıyla birlikte Süper Ay’ı izleme fırsatı oluştu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yağışlı havanın ardından gökyüzündeki bulutların bugün dağılmasıyla birlikte Süper Ay'ı izleme fırsatı oluştu.


Süper Ay tüm parlaklığı ve görkemiyle görüntülendi.


Ayın dünyaya en yakın olduğu anın dolunaya denk gelmesi 'Süper Ay' olarak isimlendiriliyor. 2020'nin ilk Süper Ay'ı 9 Şubat'ta, ikincisi 9 Mart'ta, üçüncüsü ise 8 Nisan'da gözlemlenmişti. 6 Mayıs'ı 7 Mayıs'a bağlayan bu gece ise yılın son Süper Ayı gerçekleşti. Ay bu gece normalden daha büyük ve daha parlak görüntüsüyle kendini gösterirken, tüm görkemiyle görüntülendi.

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