Süper kupa Emirler'in

Mersin'de turnuva şampiyonlarının karşı karşıya geldiği Süper Kupa Finali'nde, Çavuşlu'yu 5-4 yenen Emirler kupanın sahibi oldu.

Bu yıl 4.'sü düzenlenen Mahallelerarası Geleneksel Fındıkpınarı Futbol Turnuvası'nın şampiyon takımı Emirler ile Toroslar Belediyesi'nin 12.'sini gerçekleştirdiği Gençlik Kupası Köylerarası Geleneksel Futbol Turnuvası'nın şampiyon takımı Çavuşlu arasındaki Süper Kupa Finali, Mersin Stadyumu'nda oynanandı. Kıran kırana geçen mücadelenin şampiyonu, 5-4'lük skor ile mavi- beyazlı takım Emirler oldu. Şampiyon takım Emirler'e ve ikinci olan Çavuşlu'ya kupaları Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından verildi.

Seçer, her iki takımı da kutlayarak, “Bu maçın galibi yok. Dostluk, centilmenlik, kardeşlik, birlik ve beraberlik kazandı. Bakın burada Emirler ve Çavuşlu futbol takımları var. Seyircilerimiz var. Hepimiz bir aradayız. Seyircinin, futbolcunun partisi, etnik kökeni, inanç grubu olmaz. İşte spor onun için çok güzel. Bizim birliğimizi, beraberliğimizi ifade ediyor. Bu kentte inşallah bundan sonra da bu birliği, beraberliği daim kılacağız” dedi.

“Futbolda önemli çıkışlar yakalamamız lazım”

Mersin'de her alanda olduğu gibi futbolda da önemli çıkışlar yakalanması gerektiğini dile getiren Seçer, “Emirler ve Çavuşlu takımlarımızı kutluyorum. İkisi de daha önce yapılan ayrı turnuvalarda, her iki turnuvanın birincileriydi. Farklı iki turnuvadan çıkan birinciler bugün Süper Kupa Finali'ni yaptı. Hakikaten maç da ismi gibi süper oldu. Gayet güzel bir hava, güzel bir atmosfer. Bu stadın dolup, taştığı maçların organize olmasını istiyoruz. Tabi Mersin'in bu konuda kanayan yarası. Daha önce Mersin İdmanyurdu önemli başarılara imza atmış. Cumhuriyetle yaşıt bir spor kulübü. Ama çok büyük hatalar ardı ardına yapıldı. Önemli yönetimsel hatalar oldu. Şu anda maalesef arzu etmediğimiz sonuçlarla karşı karşıyayız. Ama Mersin'de her alanda olduğu gibi futbolda da önemli çıkışlar yakalamamız lazım” diye konuştu.

“Sağlıklı jenerasyonların yetişmesi açısından sportif faaliyetlerde bulunulmalı”

Büyükşehir Belediyesi olarak göreve gelir gelmez yeni bir dernek ve kulüp oluşturduklarını anlatan Seçer, “16 ayrı branşta altyapı çalışmalarını başlattık. Önemli işler yapacağımızı düşünüyoruz. Futbol, basketbol, atletizm, hentbol, voleybolda, amatör sporun her branşında önemli işler yapacağımızı düşünüyoruz. Toplum, gençlik ve çocuklarımız için gerekli. Hem sağlıklı jenerasyonların yetişmesi hem de çocuklarımızın günümüzün en önemli rahatsızlığı, hastalığı olan bir takım alışkanlıklardan, özellikle madde bağımlılığı gibi annelerin, babaların korkulu rüyası olan bu illete kapılmaması için sportif faaliyetlerde bulunmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Geride çok hatalar yapılmış, önemli kaynaklar, gereksiz yere israf edilmiş”

Spor konusunda yerel yönetimlerin de önemli görevleri bulunduğunu ve bu konuda önemli bütçeler ayırmaları gerektiğini dile getiren Seçer, şöyle devam etti; "Geride çok hatalar yapılmış. Önemli kaynaklar, gereksiz yere israf edilmiş. Benim dönemimde buna azami değeri göstereceğiz. Tekrar söylüyorum, altını çizerek söylüyorum, bütün gayretimiz Mersin'de amatör sporu kalkındırmak, amatör spora hizmet etmek, amatör spor dallarında altyapı faaliyetlerine kaynaklar aktarmak. Umut ediyorum ileriki günlerde bunların semeresini hep beraber göreceğiz.”

“Spor kulüpleri belli grupların, zümrelerin geçim kaynağı haline getirilmemeli”

Birbirinden farklı bir çok kesimin sporla uğraştığından bahseden Seçer, “Sporla uğraşan farklı kesimler var. Kimileri bunu geçim kaynağı görüp uğraşıyor, kimileri geçimlerini sağlıyor ama diğer anlamda da liyakatlarını, bilgi birikimlerini buna yansıtıyor. Biz bu kadrolarla çalışmak istiyoruz. Yoksa spor kulüpleri belli grupların, belli zümrelerin geçim kaynağı haline getirilmemeli. Onun için bunun altını sürekli çizerek konuşuyorum. Çünkü bizler de kıt kaynaklarla, yönetmeye çalışıyoruz, hizmet etmeye çalışıyoruz. Türkiye'de bütün belediyelerin durumu aynı. Bu sebeple de bu konuda dikkat etmemiz gerekiyor” dedi.