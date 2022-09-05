Süper Lig maçı gibi

Mersin'de köyler arası düzenlenen futbol turnuvasının finalini çoğunluğu kadınlardan oluşan yaklaşık 10 bin kişi izledi. Süper ligin derbi maçı gibi açık ve kapalı tribünlerde yer bulamayanlar final maçını sahaya bakan tepelerden takip etti.

Yörük diyarı Erdemli ilçesinde pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilen köy ve mahalleler arası futbol turnuvası Kayacı'daki spor tesislerinde Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan adına düzenlendi. 1,5 aylık karşılaşmaların ardından köylerden Elbeyli ve Tapureli finale kaldı. 6 grupta 36 takımın mücadele etiği turnuva da 118. maç olan final müsabakası oynandı. Turnuvaya ilgi ise beklenenin kat ve kat üstünde oldu. Yaklaşık 10 bin kişi final maçını kapalı ve açık tribünün yanı sıra sahayı gören tepelerden takip etti. Tribünlerde yaşanan heyecan saha içinden daha fazla olunca ortaya ilginç görüntüler çıktı. İki takımın bir birine üstünlük kuramadığı maç penaltılara kaldı. Nefeslerin tutulduğu penaltı atışları sonunda rakibini 4-3 mağlup eden Tapureli şampiyonluk kupasına uzandı. Bu yıl ilk kez uygulanan en iyi taraftar madalyası ise 87 yaşındaki Hatice Serin'e verildi.

Maçı kamyonun içinden izleyen Emre Yıldız, "Maça geldik, kamyonumuzun üzerinden maç izliyoruz. İyi oynayan kazansın, finaldeyiz İnşallah" dedi.

Karşılaşmayı takip edenlerden Adeviye Gürsoy ise "Hak eden ne ise o olsun, hak eden kazansın, hayırlısı ne ise o olsun. Çok coşkulu, çok güzel çok eğlenceli" diye konuştu.

Turnuvanın uzun süredir devam ettiğini belirten taraftarlardan Elif Badas da, "Takımımız adına gurur duyuyoruz. Yaklaşık 1.5 -2 aydır bu turnuvalar devam ediyor. Şampiyon olmaya geldik, umarım şampiyon oluruz, böyle devam ederiz. Umarım rakibimizi yenebiliriz. Heyecanlı ve güzel bir turnuva" ifadelerini kullandı.

Takımı adına dua eden Döne Gümüş de “Allah kaza bela vermesin, hayırlısından olsun, Allah'ım İnşallah bir gol atarız. Başta sağlık önemli, birlik beraberlik önemli. Ama kazansak, bir gol atsak da iyi olur" diye konuştu.

Turnuva hakkında bilgi veren Çiriş Mahalle Muhtarı Necat Şahin ise "Çok güzel bir turnuva oldu. Kazasız belasız sonuna geldik. Bu turnuva sayesinde Erdemli'nin 71 mahallesi birbiriyle kaynaşıyor, birbiriyle tanışıyor, görüşüyor. 2 yıl ara verildi, pandemiden dolayı, vatandaş neredeyse birbirini unuttu. Ama güzel bir kaynaşma oldu. Bu turnuvayı düzenleyenlere, öncülük yapanlara, muhtarlarımıza çok çok teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Turnuvada dereceye giren takım ile sporculara kupa ve madalyaları Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, İlçe Spor Müdürü Ferhat Keskin, Belediye Başkan Yardımcısı Aldülkadir Altunçiçek ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Erhan Erdoğan tarafından verildi.