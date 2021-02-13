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Sürek avında vurulan avcı hayatını kaybetti

Mersin’de domuz avında yanlışlıkla vurulduğu ileri sürülen bir kişi hayatını kaybetti.

Mersin'de domuz avında yanlışlıkla vurulduğu ileri sürülen bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, Erdemli ilçesine bağlı Güneyli Mahallesi ile Silifke ilçesine bağlı Sarıaydın Mahallesi sınırındaki Yalçı Mevkisinde meydana geldi.


Bölgede bir grup avcı tarafından sürek avı gerçekleştirildi. İddiaya göre, av esnasında isminin Cemil Ünlü olduğu öğrenilen avcı, henüz kimin tüfeğinden çıktığı belli olmayan kurşunların hedefi oldu. Ünlü, avcıların durumu bildirmesi üzerine ağır yaralı olarak ambulansla kaldırıldığı Erdemli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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