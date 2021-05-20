Suriye açıklarında ele geçen 1.5 ton esrarın zanlıları tutuklandı

Türk güvenlik güçlerinin uluslararası sularda Suriye açıklarında düzenlediği 'Onur Operasyonu'nda ele geçirilen 1.5 ton esrarla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

17 Mayıs sabahı Sahil Güvenlik, Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik Dairesi Başkanlığı, Havacılık İHA ve Özel Harekat birimlerince, Suriye açıklarında uluslararası sularda Türkiye'ye uyuşturucu getirilen balıkçı teknesine operasyon düzenlendi. 'Onur' adı verilen operasyonda Suriye uyruklu 4 kişi ile Türkiye'de sevkiyatla bağlantılı 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu A.M.S.S., Z.M.I., Y.M.N.İ. ve M.A. ile Türk vatandaşları A.K. ve S.K. tutuklandı.