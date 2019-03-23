Suriye'deki savaşta kör olan küçük Sidra, Türkiye'de sağlığına kavuştu

Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Almohamad ailesinin 5 yaşındaki kızı Sidra, savaşta yaralanarak kaybettiği görme yetisine yeniden kavuştu. Türkiye'de bir dizi ameliyattan sonra tekrar görmeye başlayan Sidra için anne ve babası Türk yetkililere teşekkür ve dua ediyor.

Suriye'de yaşadıkları kabusu anlatan Baba Abdulrazak Almohamad, "Ben bakkala gittiğimde eve bomba düştü. Saldırıda babam öldü, küçük kızım Sidra'yı harabe olan evden çıkardım. O bombadan sonra çocuğumuzun gözleri yara almış ama biz bunu 5 ay sonra fark ettik. Türkiye'ye geldikten sonra doktor bulup ameliyat yaptırdık. Çok şükür şimdi az da olsa görmeye başladı. Ama bir ameliyat daha olacak. Yetkililere ve ameliyatı yapan doktora teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Anne Munira, "Yetkililere ve doktorlara teşekkür ediyorum. Allah'a hamd olsun benim kızım şu anda yüzde 20 görebilmekte ve inşallah yüzde 100 görecek. Yavaş yavaş iyileşiyor. Herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" şeklinde konuştu.