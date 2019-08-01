MERSİN (İHA) – Mersin'de, Suriyeli kasap elini kıyma makinesine kaptırdı. Makinede kalan parmaklardan 4'ü sağlık görevlileri tarafından çıkarılarak dikilmesi için hastaneye yetiştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde kasap dükkanı işleten Suriyeli Abdülrezzak Ömer Muhammed Ali, elini kıyma makinesine kaptırdı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ve sağlık görevlileri, Suriyeli kasaba müdahale ederek hastaneye kaldırdılar.

Kasabın makinede kalan 5 parmağından 4'ünü çıkaran sağlık görevlileri, parmakları dikilmesi için hastaneye yetiştirdiler.