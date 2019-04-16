Suriyeli Muhammed'in cinayet sanığına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

Mersin'in Erdemli ilçesinde 5 yaşındaki Suriyeli çocuğu bıçaklayarak öldüren sanığın 6'ncı duruşması görüldü. İddia makamı, sanığın kasten öldürme suçunu 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek' ve 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı' işlediğinden dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın 6'ncı duruşmasına tutuklu sanık Alican K. (19), sanığın anne ile babası ve taraf avukatları katıldı. Bu duruşmada daha önce söylediklerine ek bir şey söylemeyen Alican K., hakkında verilecek kararın takdirinin mahkemede olduğunu dile getirdi.

Sanık avukatı ise esasa ilişkin karar için ek süre isteyerek, Alican K.'nın olayın olduğu gün alkol ve uyuşturucunun etkisinde olduğu için bazı şeyleri algılamada yetersiz olduğunu, ceza verilirken bu durumun da göz önünde bulundurulmasını talep etti. Müşteki avukatları da ek süre istediler.

Olayla ilgili bütün incelemelerin yapıldığını belirten iddia makamı, sanığın kasten öldürme suçunu 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek' ve 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı' işlediğinden dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti de ek süre taleplerini kabul ederek, sanığın tutukluluk halinin devam etmesine, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.