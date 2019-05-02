Suriyeli Muhammed'in katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet

Mersin'in Erdemli ilçesinde 5 yaşındaki Suriyeli çocuğu bıçaklayarak öldüren sanık Alican K., kasten öldürme suçunu 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı' işlediğinden dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın 7'nci duruşmasına tutuklu sanık Alican K. (19), sanığın anne ile babası, Muhammed'in annesi ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada konuşan anne Ramia Derviş, "5 yaşındaki çocuğu niye öldürdün. Bizde artık sabır kalmadı. Sanığın en yüksekten cezalandırılmasını istiyoruz. 1 kere bıçaklarsın, 45 kere bıçaklamak ne oluyor" dedi.

Derviş ailesinin avukatı ise savcının verdiği mütalaaya katıldıklarını belirterek, "Ancak sanığın bu olayı cinsel yönden de yaptığını düşünüyoruz. O yüzden Muhammed'i öldürdüğünü tahmin ediyoruz. Çünkü olayı dışarıda da yapabilecekken ileride bulunan bir kabinin içinde yapıyor. Cinsel istismarla ilgili de keşif yapılmasını istiyoruz ve sanığın bu yönden de ceza almasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Sanık Alican K. ise olayın olduğu gün uyuşturucu içtiğini ve uyuşturucunun etkisiyle bunu yaptığını söyledi. Uyuşturucu ve alkolü arkadaşlarının yüzünden içtiğini belirten sanık, onların da bu olayda katkısı olduğunu, o yüzden onların da yargılanmasını istedi.

Mahkeme heyeti de sanığın kasten öldürme suçunu 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı' işlediğinden dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.