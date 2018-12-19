Suriyeli mülteciler için 'Temel Haklar Atölyesi' yapıldı

Mersin Barosu İnsan Hakları Merkezi ile Yuva Derneği işbirliğinde, geçici korumadan yararlanan Suriyeli mülteciler için düzenlenen ‘Temel Haklar Atölyesi'nde, Mersin'deki mülteciler yasal hakları konusunda bilgilendirildi.

Yuva Derneği'nin, Mersin Barosu'ndan talebi doğrultusunda yapılan çalışma kapsamında, Mersin Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı Hasan Keleşoğlu, Başkan Yardımcısı Ezgi Özkan ve merkez üyesi Mehdi Zana Akkaya, Yuva Derneği'ne üye Suriyeli mültecilere ilk eğitimi, İnsan Hakları Haftası'nda verdi.

Atölye çalışması hakkında bilgi veren Ezgi Özkan, “Derneğe kayıtlı Suriyeli mülteci için ilk eğitimimizi tamamladık. Eğitim kapsamında mültecilerin eğitim, sağlık ve çalışma haklarından faydalanabilmeleri için nerelere başvurmaları gerektiği konusu başta olmak üzere, tüm yasal hakları konusunda bilinçlendirdik. Dernek üyesi yaklaşık 500 mülteciye ulaşıp, belirli periyotlarda atölye çalışması yaparak, onların hakları konusunda bilinçlenmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Mültecilerin hukuki destek alabileceği adres, Mersin Barosu'dur. Mersin Barosu Adli Yardım Bürosu'na başvurabilirler. Ayrıca, Mersin Barosu İnsan Hakları Merkezi bünyesinde oluşturulacak olan Mülteci Hakları Komisyonu üzerinden, mültecilere gönüllü hukuki yardım sağlanacaktır" dedi.

Yasal haklarını bilmedikleri için hakları ihlal edilen mültecilerin, toplumsal hayata daha etkin bir şekilde katılmalarını sağlamak amacıyla, Mersin Barosu İnsan Hakları Merkezi olarak sivil toplum örgütleri ve ilgili kurumlarla işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirten Özkan, “Milyonlarca mültecinin sosyal entegrasyonu, Türkiye'nin ve kentimizin önemli sorunlarından birisi olduğu unutulmamalıdır” diye konuştu.