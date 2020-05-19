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Sürücü fenalaştı kamyon refüje çıktı

Mersin’in Erdemli ilçesinde sürücüsünün fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, yol aydınlatma çalışması başlatılan bölgede refüje çıktı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde sürücüsünün fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, yol aydınlatma çalışması başlatılan bölgede refüje çıktı. Yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Mersin Antalya D-400 karayolunun Antalya Mersin istikametinde meydana geldi. Mustafa T. (36) yönetimindeki arkasında römork bulunan 33 KMH 40 plakalı kamyon yol aydınlatma çalışması başlatılan bölgede sürücüsünün fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şeridinden çıkıp çalışma yapılan alanda refüje çıktı.


Şans eseri başka bir aracın karışmadığı kaza sonrası diğer sürücülerin haber vermesiyle kaza yerine 112 acil servis ekibi ulaştı. Baygınlığı da devam eden yaralı sürücü Mustafa T. Erdemli Devlet Hastanesi acil servisine getirilerek tedavi altına alındı.


Kaza dolayısıyla sıcaklığın 38 dereceyi geçtiği D-400 karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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