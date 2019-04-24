Sürücüler yaya geçidi konusunda artık bilinçleniyor

Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla Türkiye genelinden hayata geçirilen kampanyayla ilgili Mersin'de de yapılan uygulamalarla artık hem sürücülerde hem de yayalarda bilinç oluşuyor. Bugün de merkez 4 ilçede 120 noktada uygulama yapan trafik ekipler,i bir kez daha kampanyayla ilgili vatandaşları bilgilendirdi.

İçişleri Bakanlığının 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla 2019 yılını 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan etmesiyle birlikte tüm Türkiye'de farkındalık çalışmaları başlatılmıştı. Sene başında tüm Türkiye'de aynı anda uygulamaya giren kampanyayla ilgili Mersin'de de etkinlik düzenlenmiş, hem sürücüler hem yayalar bu konuda bilgilendirilmişti. O günden beri birçok uygulama yaparak vatandaşları bilgilendirmeyi sürdüren trafik ekipleri, bugünde merkez 4 ilçede 120 noktada ışıksız yaya geçitlerinde uygulama yaptı. Uygulamada yayalar varken trafiği kesen ekipler, yayaların geçmesine öncelik tanıdı. Ayrıca uygulamada durdurulan araçlara da bu konuda bir kez daha bilgi verildi. Uygulamalarda yaşlı, küçük çocukları da polisler ellerinden tutarak karşıdan karşıya geçirdi. Yayalara yol vermeyen bazı araç sürücülerine de 488 lira para cezası uygulandı.

Yetkililer, uygulamaların bundan sonrada devam edeceğini belirterek, "Yaptığımız uygulamalarla ciddi bir oranda vatandaşlarımızda bilinç oluşmaya başladı. Geçmiş yıllara baktığımız zaman bu anlamda artık yayalar da sürücülerde daha dikkatli hareket ediyorlar. Bu konuda çalışlarımız sürecek. Daha kat etmemiz gereken yol var. Bizim sürücülerimizden özellikle ricamız yaya geçitlerine yaklaştıkları zaman hızlarını düşürmeleri ve eğer yaya varsa onlara öncelik vermeleridir. Bu bilinci yüzde yüz oturttuğumuz zaman güzel sonuçların ortaya çıkacağını düşünüyoruz. İnşallah yapacağımız çalışmalar ve uygulamalarla bu bilinci yüzde yüz oturturuz" ifadelerini kullandılar.