Sürücülere yoğurtlu tanıtım

Mersin'in Silifke ilçesinde ‘Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' kampanyasının tanıtımında sürücülere yoğurt ikram edildi.

Karayolları Trafik Haftası dolayısıyla 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' kampanyasının tanıtımı Silifke'de yapıldı. Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, Jandarma Binbaşı Bülent Keskinsoy, Silifke Emniyet Müdürü Kadir Aşkın ve Silifke Trafik Tescil ve Denetleme Şube Amiri Cahit Çalışır araç sürücülerine bilgilendirme sonrası yoğurt ikramında bulundu.

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok sürücülerin trafik kurallarına uyması gerektiğini belirterek, “Konuyla ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirmek üzere bugün burada bulunuyoruz. Trafik ışıklarına mutlaka uymamız gerekiyor. Mutlaka yola odaklanmamız çok önemli. Trafik Haftası nedeniyle sürücülerimize uyarılarda bulunduk. Uyarı sonrası Silifke'nin dünyaca ünlü türkülere konu olmuş tescilli Silifke yoğurdunu sürücülerimize ikram ettik” dedi.

Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner ise, “Trafik Haftası nedeniyle vatandaşlarımızı bilgilendirmek, bilinçlendirmek üzere bugün uygulama yaptık. Sürücülerimizi trafik konusunda uyarırken, aynı zamanda meşhur Silifke yoğurdunu da kendilerine ikram ettik. Ben tüm vatandaşlarımızın Trafik Haftasını kutluyorum” dedi.

Sürücüler ise yapılan uygulamadan memnun kaldıklarını, ayrıca Silifke yoğurdunu ilk defa yemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirttiler.