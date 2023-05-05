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Sürüye otomobil çarptı, 20 koyun telef oldu

Mersin’in Tarsus ilçesinde karayolunda karşıdan karşıya geçirilen hayvan sürüsüne otomobil çarptı, 20 koyun telef oldu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde karayolunda karşıdan karşıya geçirilen hayvan sürüsüne otomobil çarptı, 20 koyun telef oldu.


Kaza, İlçe sınırlarında D-400 karayolu Yeni Hal Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi'nden hayvanları Gazipaşa Mahallesi'ne götürülmek istenen hayvanlara karayolunda 44 ABU 076 plakalı araç çarptı. Otomobilin çarptığı hayvanlardan 20 koyun telef oldu.


Otomobilin de zarar gördüğü kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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