Survivor eğlence parkı yenilendi

Park, 23 Ocak Pazartesi günü yeniden Mersinlilerin hizmetinde olacak.

Yarıyıl tatiline kısa bir süre kala tamamlanan çalışmaların ardından Mersinli çocuklar sömestr boyunca parkta aileleriyle beraber güzel vakit geçirme fırsatı bulacak. Çocuklar, Pazartesi günü tekrar hizmet vermeye başlayan alanda tatillerini dolu dolu geçirebilecek. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından çalışmaları başlatılan ve yaklaşık 1 aydır hizmete kapalı olan parkta yenileme çalışmaları tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi, yenilediği park ile Mersinlilere daha kaliteli hizmet vermeyi amaçlanıyor.

Kültür Park içerisinde yer alan survivor eğlence parkında ilk olarak drenaj yapılarak, yaşanan su birikintilerinin önüne geçildi. Ardından yapılan rulo çim serimi ile alanın tamamı kaliteli bir şekilde çim alana dönüştürüldü. Toplam alanı 3 bin 330 metrekare olan parkın 2 bin 830 metrekarelik kısmında rulo çim serimi yapılarak 75 adet de sprink yerleştirildi.

Alanda bulunan Survivor Kafe için de çim taşıyla yaz-kış kullanılabilecek oturma alanı yapıldı ve kafe girişinin peyzaj düzenlemesi yapıldı. Alanda küçük çocuklar tarafından kullanılan kum oyun grubu genişletilirken, parka gelen ebeveynlerin çocuklarını beklerken oturup, dinlenebilmeleri için de alana hem denizi hem de parkı görecek şekilde çift taraflı banklar yerleştirildi. Ayrıca kısa süre önce de ‘Survivor Eğlence Parkı'nda yer alan oyun gruplarının da bakım çalışmaları tamamlanmıştı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığında ziraat yüksek mühendisi ve Kültür Park Saha Sorumlusu olarak görev yapan Kerem Açıkel, parkta yapılan düzenlemeleri anlatarak, “Burası 3 bin 330 metrekare olup, bunun yaklaşık 2 bin 830 metrekaresine geçtiğimiz günlerde bir rulo çim çalışması yaptık. Özellikle yılbaşından önce başlattığımız bu çalışma ile sömestrda çocuklara bir karne hediyesi olacak şekilde çalışmamızı bitirdik. Bu çalışmalar çerçevesinde drenaj çalışmalarını, sprink sulama sistemlerini ve en önemlisi rulo çim çalışmamızı tamamladık. Bulunduğumuz alanda bütün birimlerimizle beraber yaklaşık 1 ay süren bir çalışmayı tamamladık. Bu çalışmalar sayesinde sömestrda çocuklarımız aileleriyle beraber çok güzel vakit geçirebilecekler. Bunun yanı sıra çocuklarını getiren ebeveynlerimizin dinlenmeleri için dinlenirken çocuklarını gözetlemeleri, kitap okumaları için 5 tane bank koyduk. Bu banklar da hem denize nazır hem de ailelerin çocukları parkta görebileceği şekilde yerleştirildi. Bu çalışma ile Mersinli vatandaşlarımızın Survivor Park'ta çocuklarıyla beraber çok daha güzel ve kaliteli zaman geçirmelerini amaçladık” dedi.