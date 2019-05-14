Süsleme yaparken engelli olan ressam, şimdi engellilere resim öğretmek istiyor

Mardin'de 20 ay önce tavanını süslediği camide iskeleden düşerek engelli olan ressam Zeynel Koçer, sanatını tekerlekli sandalye üzerinde sürdürüyor. Mersin'de yaşamını devam ettiren Koçer, sosyal medya hesapları üzerinden başta engelliler olmak üzere herkese resim çizmeyi öğretmek istiyor. Koçer, "Herkes engelli olabilir. Engelli arkadaşlarımızı hayata kazandırmayı amaçlıyorum" dedi.

Mersin'de bulunan Tüm Engelli Hakları Koruma Derneği Genel Merkezi'nde resim atölyesi kuran evli ve 4 çocuk babası Zeynel Koçer (51), buraya gelen engelli vatandaşlara resim çizmeyi öğretmeye başladı. Gününün büyük bölümünü burada geçiren Koçer, engelli vatandaşların yanı sıra özellikle çocuklara ve gençlere de resim çizmeyi öğretmek istiyor. Ayrıca sosyal medya hesapları açan Koçer, buralardan da videolar paylaşarak uzakta olan ve gelemeyen engelli vatandaşlara resim çizmeyi öğretiyor.

Bir iş kazası sonucunda 20 ay önce engelli olduğunu söyleyen Koçer, "Yıllardır resim sanatıyla ilgileniyorum, profesyonel anlamda çalışıyorum. Birkaç öğrenci de yetiştirdim. Şu anda bir farkındalık projem var. Türkiye'de resim yeteneği olan engelli arkadaşlarımızın resimleri arasından bir sergi açmayı planlıyorum. Kendi adımla açtığım bir sosyal medya kanalı üzerinden bütün engellilere resim dersi veriyorum. Türkiye'deki bütün engelli arkadaşlara ulaşamayacağımı düşünerek böyle bir karar aldım. Bütün engelli arkadaşlarım ve diğer insanlar videolarımı izleyip resim dersi alabilirler. Tabi çocuklara ve gençlere yönelik dersler veriyorum. Ben çocukların bilgisayar bağımlılığından kurtulmalarını istiyorum. Telefonla uğraşmalarını istemiyorum. Aileler de istemiyor. Ben ilkokuldan üniversiteye kadar resim öğretmeni olacak şekilde onlara resim dersi veriyorum. İlerde kanalımdan gelir elde etmeye başlayınca yine o geliri engellilere aktarmayı düşünüyorum. İsteyen arkadaşlar kendi çalışmalarını bizlere ulaşarak atabilir. Gerçekleştirilen sergilere resimlerini koyabiliriz hatta satmalarına yardımcı bile oluruz" diye konuştu.

"Burada 50 ile 100 kişi arasında engelliye ders verebilirim"

İlkokul 2'den beri resim yaptığını vurgulayan Koçer, "Hep sanatın içerisindeydim. Cami süsleme işine yoğunlaştım. Cami süslerken iskeleden düştüm, engelli oldum. Yavaş yavaş iyileşiyorum. Engelli arkadaşlarla alakamı hiç kesmeyeceğim. Herkes engelli olabilir. Ben böyle bir şey hiç beklemiyordum. 20 aydır bu durumdayım. Engelli arkadaşlarımızı hayata kazandırmayı amaçlıyorum. Onlara meslek kazandırarak, para kazanmalarını sağlamak istiyorum. Benim çevrem geniş, resimlerini satmalarını da sağlayabiliriz. Ben engelli ve normal arkadaşlarımıza resim yapmayı öğreteceğim. Mersin'deki arkadaşlarımıza derneğimizde eğitim vermeyi düşünüyorum. Şu anda birkaç kişi var ama sayının artması gerekiyor. Bu projelerden iyi gelir elde edersek lösemili çocuklara da yardım sağlayabiliriz. Bu bir başlangıç. Burada 50-100 kişiye ders verebilirim" şeklinde konuştu.

Engellilere de tavsiyelerde bulunan Koçer, "Engelli arkadaşlar hayat çok güzel, bir şeylerle uğraşın, meşgul olun, sanatsal faaliyetlerde mutlaka bulunun. İnsanlarımız çok, iyi insanların arasına karışın. Sokağa çıkıyorum, çarşıya çıkıyorum insanlarımız yardım etmek istiyor. Hatta para bile veren oluyor, biz bunu istemiyoruz. Biz bir meslek edindirip, kendi paramızı kendimiz kazanmak istiyoruz. Bu vereceğim eğitimlerin hepsi de ücretsiz olacak" ifadelerini kullandı.

Resim dersi alan engelli Mahmut Okan ise "İlk defa resim dersi gördüm. Yeni yeni öğrenmeye başladım. Öğreneceğim ama. İlk defa uğraşıyorum resimle. Yaparken hoşuma gitti devamlı yapmak istiyorum" dedi.