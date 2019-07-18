İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Suya atlayıp başını kayaya çarpan genç öldü

Mersin’in Erdemli ilçesinde suya atlarken başını kayaya çarpan bir kişi hayatını kaybetti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde suya atlarken başını kayaya çarpan bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Ömer Denden (36) arkadaşlarıyla birlikte piknik için Kayacı Vadisi'ne gitti. Bir süre sonra serinlemek için 3 metre yükseklikten vadideki suya atlayan Denden, kafasını kayaya çarptı. Ağır yaralı olarak suya düşen Denden için arkadaşları ambulans ve itfaiye çağırdı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda bulunduğu yerden çıkarılan Denden, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan bütün müdahalelere rağmen Denden, hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.