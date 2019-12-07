'Suya yazılı düşler' sergisi açıldı

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Baybars Sağlamtimur'un, 'Suya yazılı düşler' ismini taşıyan kişisel fotoğraf sergisi açıldı.

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Antre Sanat Galerisi'nde açılan sergide, sanatçının 2016-2019 yılları arasında Adana, Mersin ve Antalya'da sualtında yaptığı çekimler yer alıyor. 20 eserden oluşan sergi, 12 Aralık tarihine kadar ziyarete açık kalacak.

Sergide su ve susuzluk, hava ve havasızlık, gerçek ve gerçek dışılık arasındaki çizgide görseller yardımı ile bir yolculuğun söz konusu olduğunu belirten Sağlamtimur, “Gerçek dediğimiz şey ilk ve son nefes arasındaki nefes alış verişlerinden ibaret sürecin ötesindedir. İnsan ilk yolculuğuna ana rahmindeki su içerisinde başlar. Doğamız gereği ilk dış ortam deneyimimiz sudur. Bedenin de çoğu sudan oluşur. Baş döndürücü bir hızla ilerleyen hayat koşuşturmacası içindeyken dahi su ile bağımızı yeniden kurmak, bizi özümüze yaklaştıracaktır" dedi.