TAEK, Akkuyu NGS ikinci ünitesi için sınırlı çalışma izni verdi

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), Türkiye'nin ilk nükleer santral projesini yürütmekte olan Akkuyu Nükleer A.Ş.'ye, Akkuyu NGS 2. ünitesi için sınırlı çalışma izni verdi.

Sınırlı çalışma izni, sunulan dokümanların, TAEK tarafından ayrıntılı incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda verildi. Gelinen bu nokta, Akkuyu NGS 2. ünite lisanslama sürecinin önemli bir aşamasını oluşturuyor.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Anastasia Zoteeva, sınırlı çalışma izninin alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Akkuyu NGS 1 No'lu ünitesi için çalışma izni ve inşaat lisansının alınmasına yönelik yürütülen süreç kapsamında, Akkuyu Nükleer A.Ş. proje şirketinin ekibi tarafından, sunulması gereken dokümanlarda aranan şartlar ve başvuru kuralları titizlikle incelenmiştir. Akkuyu NGS 2 No'lu ünitesinin sınırlı çalışma izni başvurusu kapsamında uzmanlarımız, elde ettikleri deneyimlerinden istifade ederek verimli bir ekip çalışması yürütmüşlerdir" dedi.

Akkuyu NGS 2'nci ünitesi için sınırlı çalışma izni başvurusu kapsamında Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından Ön Güvenlik Analiz Raporu (ÖGAR), Olasılıklı Güvenlik Analizi (OGA) ve ünitenin güvenli çalışmasını gösterir diğer teyit edici dokümanlar hazırlanarak TAEK'e sunuldu.

Sınırlı çalışma iznine istinaden ilgili ünitenin, nükleer adanın güvenliği açısından önemli olan yapıları hariç, tüm yapı ve montaj çalışmalarına başlanabiliyor. Bu çerçevede, temel çukurun hazırlanması, zemin etütleri ve diğer çalışmalara başlanacak. Gelinen aşama, proje için önemli aşamalardan biri olarak dikkat çekiyor. Sınırlı çalışma izninin alınmasını müteakip, Akkuyu Nükleer A.Ş. proje şirketi tarafından, Akkuyu NGS 2'nci ünitesi için inşaat lisansı alınacak ve temel beton imalatına başlanılacak olup, bu aşama Akkuyu NGS 2'nci ünitesinin inşaatı için resmi başlangıç noktası olacak.

Akkuyu NGS Projesi

Akkuyu NGS Projesi, Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında 2010 yılı Mayıs ayında imzalanan 'Hükümetlerarası Anlaşma' kapsamında yürütülen, Türkiye'nin ilk nükleer santral projesidir. Akkuyu NGS VVER-1200 güç üniteleri, en son teknoloji olan 3+ nesil reaktörleri olup, bütün güvenlik gereklilikleri doğrultusunda gelişmiş güvenlik sistemlerine sahiptir. Akkuyu NGS Projesi, birinci ünitesi 27 Şubat 2017 tarihinde işletmeye alınan Novovoronej NGS-2 Projesi baz alınarak gerçekleştirilen Rus seri nükleer santral projesidir. İnşaatı tamamlandıktan sonra, kurulu gücü 4800 MW olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali, yılda yaklaşık 35 milyar kW/s elektrik üretecektir. Santralin işletme ömrü 60 sene olup, bu süre 20 sene daha uzatılabilecektir.

Akkuyu NGS çoğunluk hissedarı Rosatom devlet kuruluşudur. Proje, BOO modeline göre (build-own-operate, yap-sahip ol-işlet) gerçekleştirilmektedir. Uzun vadeli sözleşme kapsamında Akkuyu Nükleer A.Ş., santralin tasarımına, inşaatına, işletilmesine ve işletmeden çıkarılmasına ilişkin yükümlülükleri üstlenmiştir.