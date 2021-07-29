İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Takla atan araçtaki 2 kişi yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Muhammet Salih Altun idaresindeki 33 BFJ 17 plakalı üzüm yüklü kamyonetin, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Dedeler mevkiinde direksiyon hakimiyeti kaybedildi. Takla atarak duran kamyonet ters dönerek durabildi. Kazada sürücü Muhammet Salih Altun ile ismi öğrenilemeyen yanındaki yolcu yaralandı.


Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.