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Takla atan otomobilin s?r?c?s? yaraland?

Mersin’in Tarsus il?esinde takla atan otomobilin s?r?c?s? yaraland?.

Mersin'in Tarsus il?esinde takla atan otomobilin s?r?c?s? yaraland?.


Edinilen bilgiye g?re, Mersin istikametine giden H?seyin B. idaresindeki 55 FF 102 plakal? otomobil, Huzurkent Mahallesi s?n?rlar?nda bilinmeyen bir nedenle takla att?. Otomobil, taklalar at?p yakla??k 50 metre s?r?klendikten sonra yoldan ??kt?. Ara? i?inde s?k??an s?r?c? H?seyin B. s?k??t??? yerden ??kart?larak Tarsus Devlet Hastanesine kald?r?ld?.


Durumu a??r olan s?r?c?n?n tedavi alt?na al?nd???, kazayla ilgili soru?turman?n ba?lat?ld??? bildirildi.

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