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Taksiden 8 kilo 100 gram esrar çıktı

Mersin’de jandarma ekipleri, taksi ile uyuşturucu madde sevkiyatı yapan 4 kişiyi yakaladı.

Mersin'de jandarma ekipleri, taksi ile uyuşturucu madde sevkiyatı yapan 4 kişiyi yakaladı. Takside yapılan aramada, 8 kilo 100 gram kubar esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Toroslar ilçesinde ikamet eden 4 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığını öğrendi. Bunun üzerine şahısları takibe alan ekipler, taksi ile uyuşturucu sevkiyatı yapmaya çalışan şüphelileri gözaltına aldı. Narkotik dedektör köpeği 'Çaylak'ın da katıldığı operasyonda, takside arama yapan ekipler, 8 kilo 100 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.


Gözaltına alınan şahıslardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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