Tam bir şifa deposu: Bir ağacı 200 kiloya kadar ürün veriyor

Mersin'de birçok bahçede alternatif olarak dikilen, kentin ismiyle de bilinen 'murt' veya 'hambales' meyveleri tek tek toplanarak satışa sunuluyor. Kilogramı 15 ile 20 TL arasında değişen Mersin meyvesinin genç bir ağacının yaklaşık 100, yetişkin bir ağacının ise 200 kilograma kadar ürün verdiği belirtildi.

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de iklimi nedeniyle farklı ürünler de yetişiyor. Akdeniz iklimine uygun olarak yetişen meyvelerden biri de Mersin olarak bilinen murt veya hambales olduğu aktarıldı. Daha önce ormanlık alanlarda kendiliğinden yetişmesiyle bilinen murt meyvesi, artık birçok bahçede de yer almaya başladı. Özellikle üreticiler bahçelerinin kenarlarına ya alternatif olarak ya da yemelik olarak murt ağacı dikiyor. Ocak ayı sonuna kadar hasadı sürecek olan meyve bu aylarda toplanarak pazarlarda veya marketlerde satışa sunuluyor. Kilogram fiyatı 15-20 TL arasında olan meyveyi sağlık açısından faydasını bilenler almadan gitmiyor.

Tam bir şifa deposu

Antiseptik özelliğe sahip olduğu öğrenilen meyvenin vücudu mikroplardan arındırarak enfeksiyonlu hücrelerin yok olmasını sağladığı gibi doğal bir balgam sökücü de olduğu ifade ediliyor.

Özellikle kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltan, varis sorunlarını en aza indirdiği öğrenilen meyvenin mide hastalıklarına iyi geldiği gibi akciğer iltihaplanmasından egzamaya kadar iyileştirme etkisine sahip olduğu biliniyor.

Özellikle kış mevsiminde taze taze tüketilen meyvenin grip gibi üst solunum yolu rahatsızlıklarında iyileştirmeyi hızlandırdığı gibi vücut direncini de kuvvetlendirdiği aktarıldı. A vitamini bakımından da oldukça zengin olan meyvenin, göz yorgunluklarına iyi gelirken, görme problemlerine karşı da olumlu etkileri olduğu, ayrıca kolesterol ve şekeri dengelemeye de bir olduğu dile getiriliyor.

Kilogram fiyatı 15-20 TL

Murt dedikleri ürünün hasadını yaptıklarını belirten üretici Bedrettin Sezer, "Genç bir ağaç 100 kilogram kadar, yetişkin ağaç ise 200 kilogram kadar meyve verebiliyor. Kalp dostu diye biliniyor, şekere ve sindirim sistemine faydası var. Güzel, tatlı bir bitki" dedi.

Şu anda kilogram fiyatının 15-20 TL aralığında olduğunu kaydeden Sezer, "Bu ürünün ilacı gübresi yok. Fazla bir masrafı olmadığı için üretilebilir bir ürün. Genelde bahçesi yok, yemelik olarak dikiliyor. Bizim bölgede de sevilen bir bitki" ifadelerini kullandı.