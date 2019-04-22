TAMEB projesine katılan Suriyeliler sertifikalarını aldı

Mersin'de dezavantajlı Türk vatandaşlarının ve geçici koruma altındaki Suriyelilerin mesleki ve girişimsel becerilerinin geliştirilmesi amacıyla Toroslar Belediyesi ile Türk Alman işbirliğinde gerçekleştirilen Mesleki Beceri Geliştirme Projesi'ne (TAMEB) katılan kursiyerler, sertifikalarını aldı.

Yunus Emre Kültür Merkezi'ndeki projenin kapanış törende konuşan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 3 ana atölyede düzenlenen kurslarda, metal sac işleme, duvarcılık ve ahşap kalıpçılık alanlarında mesleki eğitimlerin verildiğini söyledi.

Kurslar sonunda 120 kişinin sertifika almaya hak kazandığını kaydeden Yılmaz, "Bu proje bir çok açıdan önemli. Birincisi genel olarak ara eleman sıkıntımız var, nitelikli iş gücü sıkıntımız var ve en önemlisi işsizlik sıkıntımız var. Sosyal bir çok problemin çözümü, işsizlik meselesinin çözümüyle bağlantılı. Eskiden geleneksel olarak usta-çırak ilişkisi vardı. Ustalar yanlarına çırak alır yetiştirirdi. Bu hayat boyu süren bir ilişkiydi. Bugün artık usta sıkıntısı çekiyoruz, ara eleman sıkıntısı çekiyoruz. İş verenler de zaman zaman dile getiriyorlar. Bir taraftan işsizlik var bir taraftan ise nitelikli insan sıkıntısı var. Bu proje Suriye'den gelen misafirlerimizin entegrasyonu açısından da önemli. Ciddi bir açığı kapatmış durumda. Biz bu tür projelerden yanayız. İşsizlik meselesini çözecek, ara eleman yetiştirilmesi meselesini çözecek, adaptasyon sıkıntısını çözecek her türlü projeye açığız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan ise MTSO olarak hep eğitimden ya olduklarını belirterek, "Gerçekten eğitimin önemi o kadar büyük ki, herkes çalışacak eleman ararken, en iyi şekilde yetişmiş elemanı tercih ediyor. Bu kurslar da bu amaçla düzenlendi. Burada sertifika alanlar inşallah çok iyi işlere yerleştirilecekler. Bu tür eğitim projelerinin devam etmesinden yanayız. Projenin yürütülmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kursiyerlerin hünerlerinin de sergilendiği tören, sertifikaların verilmesiyle sona erdi.