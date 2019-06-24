Tanzanya, Mersin ile ilişkilerini güçlendirmek istiyor

Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Elizabeth Kiango Kiondo, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaretinde, Mersin ile kardeş şehir, liman ve ticaret ilişkilerini güçlendirmek istediklerini söyledi. Seçer de “Umut ediyorum önümüzdeki süreçte Mersin ve Tanzanya'nın bazı bölgeleri arasında ilişki kurma şansı elde ederiz” dedi.

Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Elizabeth Kiango Kiondo, Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi, Mersin Uluslararası Limanı'nın önemi, Tanzanya'nın bir şehri ile Mersin'in kardeş şehir olması gibi konular üzerinde duruldu.

“Bir Afrika ülkesi olarak Türkiye ile iyi ve güçlü ilişkiler kurmayı amaçlıyoruz”

Tanzanya Büyükelçisi Kiondo, Mersin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye ile güçlü ilişkiler kurmayı amaçladıklarının altını çizdi. İki yıldır Tanzanya'nın Türkiye'deki büyükelçisi olduğunu belirten Kiondo, “Türk insanı çok misafirperver. Türkiye'de kendimi evimde gibi hissediyorum. Son 15 yıldır Türkiye'nin Afrika üzerinde uyguladığı bir stratejisi var. Bir Afrika ülkesi olarak Türkiye ile iyi ve güçlü ilişkiler kurmayı amaçlıyoruz. Doğu Afrika bakımından Tanzanya, Afrika'daki en önemli ülkelerden bir tanesidir. Limana kıyısı var. 8 tane komşu ülke var ve Tanzanya da bu liman ilişkilerine önem veriyor. Sonuçta Tanzanya, Doğu Afrika'ya ve Merkez Doğu Afrika'ya açılan bir kapı niteliğindedir. Stratejik pozisyon olarak da Doğu Afrika Topluluğu'nun üyesidir. 600 milyon insana hizmet veren bir topluluk” diye konuştu.

“200 milyon dolarlık ticaret hacmini artırmak istiyoruz”

Tanzanya'nın tarıma dayalı ekonomisi olduğunu dile getiren Kiondo, ülkesiyle ilgili bilgiler verdi. Kionda. “Gelirimizin yüzde 70'i tarıma dayalı; pamuk, susam, kaju gibi ürünlerimiz var. Bizim yüzde 60 ekilebilir arazimiz var. Türkiye ile de tarımsal ilişkileri geliştirme açısından bir niyetimiz bulunmakta. Mayın, turizm ve sanayi sektörlerinde de yatırımlarımız var. Bu ticareti arttırmak bakımından da altyapımızda inşaat sektörüne çok önem veriyoruz. Türk inşaat şirketleri bu altyapı işlerini yapabilir. Bu alanda Tanzanya'da bulunan Türk topluluğunda bir artış gözlemlenmektedir. Şu anda 200 milyon dolarlık bir ticaret hacmi var. Türkleri, Tanzanya'da iş yapmaya davet ediyoruz. İki yıl önce 150 milyon olan bu ticaret hacmi şu anda 200 milyon dolar düzeyinde. Öngörebildiğimiz ve talep ettiğimiz ise gelecekte bunun artmasıdır. Kardeş şehir, liman ve ticaret ilişkilerini bir araya getirip, ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz. Bu ziyaretten de fırsat bularak birçok alanda ilişkilerimizi geliştirme niyetindeyiz. Sizi de Tanzanya'ya davet etmek isteriz” şeklinde konuştu.

“Dünyanın birçok ülkesi ve o ülkelerin şehirleri ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz”

Büyükelçi Kiondo'yu Mersin'de ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Seçer ise “Bu ziyaretin Türkiye ve Tanzanya ilişkilerinin gelişmesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Hem ülkemiz hem Mersin olarak elbette ki, dünyanın birçok ülkesi ve o ülkelerin şehirleri ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Bu ziyaretlerin de kendi yaşadığımız bölgelerin özelliklerini, dinamiklerini ve potansiyellerini anlamamız açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde diğer ülkelerin de özelliklerini öğrenme şansımız oluyor. Umut ediyorum önümüzdeki süreçte ülkemiz ve Tanzanya arasında, özellikle de Mersin ve Tanzanya'nın bazı bölgeleri ile ilişki kurma şansı elde ederiz” diye konuştu.

“Kardeş şehir konusunda yol alabiliriz”

Mersin'in önemli bir liman, ticaret ve turizm kenti olduğuna vurgu yapan Seçer, “Mersin, önemli özellikleri olan bir kent. Kendilerinin de önceledikleri alanlar, birincisi liman, ikincisi ticaret ve yine Tanzanya'nın gelişmiş kentlerinden bir tanesi ile kardeş şehir olmamız konusu. Ben de bu değerlendirmelere katılıyorum. Bu konuda yol alabiliriz, bazı çalışmalarımız olabilir. Mersin önemli bir liman kenti ve Mersin Limanı Türkiye'nin en büyük limanı. Aynı zamanda dünyanın önemli bir transit limanı. Onun da öneminin farkındayız. Tanzanya ile olan ilişkilerimizde bu özelliğini değerlendirebiliriz” ifadelerini kullandı.

“Tanzanya ile Türkiye'nin ticaret hacmini artırma olanağımız var”

Başkan Seçer, Mersin Uluslararası Limanı'nda yaklaşık olarak yıllık 2,8 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ulaşıldığını vurgulayarak, “Bunun önemli bir miktarı ihracat kalemi. Buradan özellikle Tanzanya'ya gıda, inşaat malzemeleri ve diğer alanlarda önemli ihracat yapılabilecek bir nokta Mersin Limanı. Dünyanın bütün bölgelerinden hem Türkiye hem de Ortadoğu'nun farklı ülkeleri için yük gelen bir liman. Buradan da diğer bölgelere transit olarak aktarılan bir bölge. Bu nedenle de şu an için yetersiz olan Tanzanya ile Türkiye'nin ticaret hacmini artırma imkanımız var. Bu ticaret hacmini artıracak olan bölgelerden bir tanesi de Mersin olabilir. Birçok şehrimiz ile kardeş şehir ilişkimiz var. Bu konuda kendilerinin de bir teklifi olursa değerlendirmeye alırız ve memnuniyet duyarız” dedi.