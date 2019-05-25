Tarhan: “100. Yıl Plajında doğa cinayeti işleniyor”

Yıl (Gümüşkum) Tabiat Parkı'nda, üç gün sürecek konser düzenlenmesi ve iş makinesinin çalışmasının doğa cinayeti olduğunu söyledi.

Başkan Tarhan, açıklama yaparak, 100. Yıl Tabiat Parkı ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Geçen yıl işletmesi özel bir şirkete ihale edilen 100. Yıl Tabiat Parkı ile ilgili kaygılarının gerçekleştiğini üzülerek gördüklerini belirten Tarhan, “İlgili ihale şartnamesinde açıkça belirtilmesine karşın, caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının üreme dönemi içerisinde üç gün sürecek konser etkinliği düzenlemek, bir doğa cinayetidir. Soyu tükenme tehlikesi altındaki caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının üreme dönemi olan 15 Mayıs-15 Eylül tarihleri arasında doğal olmayan hiçbir ışık ve sesin olmaması gerekiyor. Söz konusu alanda özellikle bu dönemde konser düzenlemek, bu hayvanların soyunun tükenmesi anlamına geliyor. Bu, ilgili yasaya ve tüm yönetmeliklere aykırıdır. Oysa bizden yer talebinde bulunsalar onlara en güzel şekilde konser yapılacak yerler gösterebilirdik” dedi.

Konser tarihinin özellikle 5 Haziran Dünya Çevre Gününe denk getirilmesinin de manidar olduğuna dikkat çeken Tarhan, “Kaplumbağaların yumurta bırakma dönemi olan ve hiçbir etkinlik yapılmaması gereken tarihin seçimi çok önemlidir. Başka bir dikkat çeken detay ise konserin tam da 5 Haziran Çevre Gününe denk getirilmesi. Zaten dünyamızda ve ilimizde caretta carettaların yuva yaptığı kaç koruma alanı kaldı ki? Olaya sadece deniz kaplumbağaları açısından bakmıyoruz; bu alan aynı zamanda endemik kum zambaklarının da yaşama alanıdır. Böylesi alanların özel koruma altına alınması gerekirken, Bakanlıkça ihaleyle kiraya verildi” diye konuştu.

“Yabani hayat yok edilmek istenmektedir”

Tüm itirazlara karşın geçtiğimiz yıl ihaleye çıkarılan 23 bin 824 hektarlık alanın 13 bin hektarının Kıyı Kanunu gereği, çerçevesinin de halka kapatılamayacağının altını çizen Tarhan, “Maalesef şu an 100. Yıl Tabiat Parkında, başka Kıyı Kanunu, İmar Kanunu olmak üzere ilgili mevzuata ve taraflarca imza altına alınmış sözleşme şartlarına aykırı şekilde uygulamaların hayata geçirildiği kanısındayız. Hiçbir şekilde çalışma yapılmaması gereken alanda iş makinesi çalışmakta, işletmeler açılmakta ve kıyı kenar çizgisini ihlal edecek biçimde sahil çevirmekte. İşin en acı tarafı da caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağaların üreme alanı etrafına çekilmiş tel çitler de kaldırılmış. İhale şartnamesinde sadece belirli koşullarda eğlence düzenlenebileceği belirtilmesine karşın, görülen yer belirlenmemiş ve koşular yerine getirilmemiştir. Yasada belirtilen ‘yabani hayata zarar verici faaliyette bulunamaz' ilkesini geçersiz kılmak için tüm yabani hayat yok edilmek istenmektedir” ifadelerini kullandı.