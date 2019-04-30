Tarhan: “5 yılda en az 5 okul daha yapacağız”

Tarhan, “İki okulumuz dışında 5 yıl içerisinde en az 5 okul daha yapıp hizmete sunacağız” dedi.

Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, bir açıklama yaparak, ikinci görev dönemindeki öncelikli konunun eğitim olacağını bildirdi. Mezitli Belediyesi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evi'nin yakaladığı başarı ve yoğun ilgi dolayısıyla yeni okullar açılacağını belirten Tarhan, açılacak bu okulların farklı gelir gruplarına da hizmet verecek şekilde düzenleneceğini ifade etti. Tarhan, “İki okulumuz dışında 5 yıl içerisinde en az 5 okul daha yapıp hizmete sunacağız. Minik çocuklarımıza çağdaş Atatürkçü eğitim vererek ülkemizin yarınlarının aydınlık olmasının önünü açacağız” ifadelerini kullandı.

İlk 5 yılda daha çok kadınlara yönelik projelerle öne çıktıklarını kaydeden Tarhan, “Kadınlara yönelik projelerimiz önümüzdeki dönemde de devam edecek. Ancak biz bu dönem eğitim ve kültür-sanat konularına ağırlık vereceğiz. Özellikle geleceğimizi sağlam zeminlere oturtmanın en iyi yolu eğitimden geçmektedir” diye konuştu.

Önümüzdeki dönem için özellikle okul öncesi eğitimin önemine dikkat çeken Tarhan, bebeklikten başlayarak 6 yaşına kadar olan eğitime özel önem vereceklerini vurguladı. Türkiye'de belediyenin işlettiği ilk okul olan Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evi'nin büyük başarı kazandığının altını çizen Tarhan, “180 öğrencilik okulumuz Türkiye'nin en iyi anaokullarından birisi. İkinci olarak da hayırsever işadamımız İhsan Altunören'in, annesi Ayla Altunören adına yaptırmak istediği anaokulunun temelini geçtiğimiz günlerde attık. Ama bununla da yetinmeyeceğiz. Görev süremiz boyunca 5 okulumuzu daha hızla yaparak eğitime açacağız” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin çağdaş demokrasi çizgisinde devam etmesinin yolunun Atatürk ilke ve devrimleri ışığında gelecek yetiştirmekten geçtiğini ifade eden Tarhan, şunları söyledi: “Çocuklarımızı okul öncesi eğitimden başlayarak Atatürkçü, demokrasiye inanan bireyler olarak yetiştireceğiz. Burada Atatürk ilke ve cumhuriyet değerlerine bağlı bir eğitim vereceğiz. Biz anaokulunun önemini biliyoruz. Ona göre de hassas davranarak öğretmenlerimizden okul programımıza kadar en ince ayrıntısına kadar dikkat ediyoruz. Eğitime katkıya yönelik diğer faaliyetlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Öte yandan, özellikle üniversiteye giden ve barınma sorunu olan kız öğrenciler için de proje yapacağız. Şu anda küçük de olsa bir kız öğrenci evimiz var ama önümüzdeki dönemde acilen kız öğrenci yurdu yapacağız.”