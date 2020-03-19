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Tarhan, afetzede üreticiler için destek istedi

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bölgede kar, don ve dolu sonrası zarar gören üreticilere destek verilmesi gerektiğini söyledi.


Mezitli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, önceki gün yağan kar, don ve dolu sonrası bir çok köyde üreticiler zor durumda kaldı. Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Kuzucu, Takanlı, Pelitkoyağı, Sarılar, Tepeköy ve Kocayer gibi mahallelerde zarar gören çiftçilere desteğin gündeme getirilmesi talebinde bulundu.


Bu bölgelerde dolu nedeniyle üreticilerin zarar gördüğünü ifade eden Tarhan, “Dünyamız olağanüstü bir dönemden geçiyor. Deprem felaketleri ile uğraşırken virüs belası tüm dünyayı sarıp sarmaladı. Kırsal kesimde oturan vatandaşlarımızın başına bu kez kar, don ve dolu felaketi geldi. Virüsün verdiği zararları konuşurken, çiftçimizin başına gelen felaketi de yok saymamamız gerekiyor. Yetkili kurumların bu çiftçilerimize sahip çıkarak felaketin yaralarını sarmaları gerekiyor. Üreticilerimizin yaralarını saracak önlemler almak gerekiyor" dedi.

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