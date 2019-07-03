Tarhan: “Alman otomotiv devinin yeni yatırımına talibiz”

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Alman otomotiv firması Volkswagen'in (VW), bir süredir gündemde olan yurt dışındaki yeni fabrika yatırımına talip oldu. Yatırım için en uygun yerin Mersin olduğunu belirten Tarhan, “Akdeniz bölgesi olarak söz konusu firmaya en cazip bölgeyi sunarak yatırımın Mersin'e gelmesini sağlamalıyız. Bunun için tüm komşu illerimizle birlikte seferberlik başlatmalıyız” dedi.

Elektrikli otomobil üretimi için aday ülke arayan Volkswagen'in gerek iklimsel gerekse stratejik olarak Mersin'i seçmesi gerektiğini savunan Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, bunu sağlamak amacıyla Mersin olarak lobi oluşturulması gerektiğini söyledi. Konuya ilişkin açıklama yapan Tarhan, söz konusu yatırımın başta istihdam ve ekonomik açıdan büyük katkılar sunacağını belirtti. Tarhan, “Söz konusu fabrikanın Türkiye'de kurulacak olmasındaki en büyük katkısı darboğaza girmiş ekonomimiz için moral olacaktır. Bu fabrika için coğrafi yapısı, limanı ve kolay ulaşım imkanı ile en doğru şehir de Mersin olarak öne çıkmaktadır” diye konuştu.

“Tüm komşu illerimizle birlikte seferberlik başlatmalıyız”

Yatırımın Akdeniz bölgesine kazandırılması için sadece Mersin dinamiklerinin lobi yapmasının yeterli olamayacağının altını çizen Başkan Tarhan, “Akdeniz bölgesi olarak söz konusu firmaya en cazip bölgeyi sunarak yatırımın Mersin'e gelmesini sağlamalıyız. Bunun için tüm komşu illerimizle birlikte seferberlik başlatmalıyız. Hem istihdam hem işsizlik sorunu hem de zor günler geçiren ekonomimizin moral kazanması için bu tür yatırımlara ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Mersin'in üretim yapılması için cazip bir yer olduğuna vurgu yapan Tarhan, VW CEO'su Herbert Diess'e de çağrıda bulunarak, şunları söyledi:

“Mersin'imiz yatırım konusunda son derece cazip bir bölge. Üretim kapasitemiz çok iyi durumda. Ayrıca, Türkiye'nin Akdeniz'deki en büyük limanı olan Mersin limanı, günümüzde Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın da 10 büyük limanı arasındadır. Tedarik sanayimiz güçlü ve dinamik. Deneyimli iş gücümüz, modern üretim sistemimiz var. Volkswagen, yeni fabrika için yaklaşık 2 milyar euroluk yatırım yapacak. 2022'de faaliyete geçmesi planlanan fabrikada yaklaşık 5 bin kişinin istihdam edileceği tahmin ediliyor. Bu sadece Mersin için değil, ülkemiz için önemli bir fırsattır. Aynı şekilde söz konusu yatırımın Mersin'e gelmesinin firma için de önemli bir fırsat olduğu geç olmadan anlatılmalıdır.”