Tarhan: "Başarıda herkesin payı var"

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Uluslararası Guangzhou Kentsel İnovasyon Ödülünü alma sürecinde oy kullanarak ve mesaj atarak destek veren herkese teşekkür ederek, "Bu başarıda üretici kadınlarımızın, burasıyla özdeşleşen tüketicilerimizin, kurumsal bir yapı sağlayan belediye meclis üyelerimizin, desteklerini esirgemeyen muhtarlarımızın ve değerli çalışanlarımızın payı var" dedi.

Tarhan, Mezitli Belediyesi olarak kazandıkları Uluslararası Guangzhou Kentsel İnovasyon Ödülü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Görev yaptığı süre boyunca en büyük desteği halktan aldığını belirten Tarhan, "300'ü aşkın şehri eledikten sonra finale kalan 15 belediye arasında nüfusu en az olan ve ilçe statüsündeki tek belediye bizdik. Halkımız yine kentine ne derece sahip çıktığını göstererek, yarışan şehirler arasında en az nüfusa sahip olmasına karşın 400 binin üzerinde oy kazanmamızı sağladı" ifadelerini kullandı.

"İlerleyen süreçte katkısı olacak"

Kazanılan ödülün önümüzdeki süreçte Mezitli'ye çok büyük kazanımlarda sağlayacağını kaydeden Tarhan, "Yakın süreçte kazandığımız şampiyonluğun kentimize yansımalarını da daha iyi göreceğiz. Şampiyon olmamız nedeniyle yarışma komitesi tarafından belediyemize 20 bin dolar ödül verildi. Bunun dışında dünyanın sayısız basınında Mezitli kadınlarından söz edildi. Dev yazılarla Mezitli kadınlarının adı yazıldı. Bu başarıda herkesin payı var. Üretici kadınlarımızın, burasıyla özdeşleşen tüketicilerimizin, kurumsal bir yapı sağlayan belediye meclis üyelerimizin, desteklerini esirgemeyen muhtarlarımızın ve değerli çalışanlarımızın payı var. Tüm halkımızın desteği var" şeklinde konuştu.